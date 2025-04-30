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Российскому теннисисту Гулину грозит дисквалификация на 6 месяцев после скандального жеста

Российскому теннисисту Гулину грозит дисквалификация на 6 месяцев после скандального жеста
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407-я ракетка мира российский теннисист Святослав Гулин может быть дисквалифицирован на шесть месяцев после скандального жеста во время матча на турнире ITF M25 в Испании с местным теннисистом Алехо Санчес-Килесом (596-й номер рейтинга ATP).

«Вчера очень сильно расфорсилась история со Святославом. Писали, наверное, все паблики российские, иностранные, по телевидению испанскому показывали. Возможно, Святославу грозит дисквалификация на шесть месяцев. Сегодня он также запишет извинения, напишем в ITF и будем смотреть, что из этого получится», — сказал Леонид Шейнгезихт в телеграм-канале команды TBN Tennis Team — объединения теннисистов, которые снимают контент с различных турниров по всему миру.

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