Курье — о снятии Джоковича с Рима: это беспокоит меня как фаната Новака

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» бывший теннисист Джим Курье заявил, что не понимает, почему 24-кратный победитель мэйджоров серб Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Риме (Италия).

«Он назвал причину этого решения? Это беспокоит, это беспокоит меня как фаната Новака. Рим — это лучшее место для подготовки к «Ролан Гаррос», условия очень похожи, он проходит на уровне моря. Если выбирать между Мадридом и Римом, лучше играть именно в Риме перед «РГ».

Я определённо обеспокоен. Очень странно объявлять о снятии сейчас, задолго до начала турнира. Увидим, что всё это значит, когда наступит «Ролан Гаррос», — приводит слова Курье Tennis365.