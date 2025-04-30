Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Курье — о снятии Джоковича с Рима: это беспокоит меня как фаната Новака

Курье — о снятии Джоковича с Рима: это беспокоит меня как фаната Новака
Комментарии

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» бывший теннисист Джим Курье заявил, что не понимает, почему 24-кратный победитель мэйджоров серб Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Риме (Италия).

«Он назвал причину этого решения? Это беспокоит, это беспокоит меня как фаната Новака. Рим — это лучшее место для подготовки к «Ролан Гаррос», условия очень похожи, он проходит на уровне моря. Если выбирать между Мадридом и Римом, лучше играть именно в Риме перед «РГ».

Я определённо обеспокоен. Очень странно объявлять о снятии сейчас, задолго до начала турнира. Увидим, что всё это значит, когда наступит «Ролан Гаррос», — приводит слова Курье Tennis365.

Материалы по теме
Новак Джокович снялся с грунтового «Мастерса» в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android