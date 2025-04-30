Хачанов объяснил, почему проиграл Полу 13 очков подряд в третьем сете матча в Мадриде

25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение от американца Томми Пола (3:6, 6:3, 2:6) в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В третьем сете россиянин при счёте 2:2 проиграл 13 розыгрышей подряд.

«Бывают очень странные моменты. У меня были брейк-пойнты во втором сете, вроде бы перехватил инициативу во второй партии, выиграл её. В третьем сете два брейк-пойнта, готовился к этим кикам, не принял, он отыграл гейм, воспрял как-то, и вот после 3:2 просто понимаешь, что ты готов, знаешь, что тебе нужно делать, и вот просто один за другим розыгрышем проигрываешь. То есть нет такого, что ты зажался, и всё, ошибаешься. Нет, были хорошие розыгрыши, игровые, он отыграл здорово, и вот такой-то бывает момент, который происходит в матче, когда ты всё понимаешь, но ничего не можешь сделать», — сказал Хачанов в эфире канала BB Tennis в Vk Video.