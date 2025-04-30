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«Я очень разозлился». Даниил Медведев — о победе в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде

«Я очень разозлился». Даниил Медведев — о победе в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде
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10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о ходе матча с американцем Брэндоном Накашимой в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания).

«Мяч отскакивал так высоко, что его было очень трудно контролировать. Думаю, что это повлияло на нас обоих, потому что мы оба допустили много невынужденных ошибок. Я очень разозлился в конце первого сета, потому что не мог контролировать то, что делал на корте, но я чувствовал, что не сильно далёк от того, чтобы выигрывать геймы, а затем и матч, поэтому знал, что мне просто нужно держаться, играть чуть-чуть лучше, и мне это удалось», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

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