Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Якуб Меншик: не сказал бы, что удивлён своим успехом. Знаю, что могу добиться ещё большего

Якуб Меншик: не сказал бы, что удивлён своим успехом. Знаю, что могу добиться ещё большего
Аудио-версия:
Комментарии

23-я ракетка мира 19-летний чешский теннисист Якуб Меншик признался, что его не удивляет ранний успех в ATP-туре, в том числе — победа на «Мастерсе» в Майами (США) в марте.

«Майами дал мне большой заряд уверенности. Я не чувствую дополнительного давления во время своих матчей, но просто получаю уверенность от этого. Мне лишь 19, и я всё ещё многому учусь. Я всегда хотел играть против лучших игроков мира, и теперь я вижу, что могу конкурировать с ними, побеждать их постоянно. Это мне нравится.

Я бы не сказал, что удивлён успехом. Перед началом сезона я поставил себе цель попасть в топ-30 в этом году. Сейчас апрель, я эту цель уже реализовал. Это только начало. Знаю, что если продолжу работать так же, выкладываться на 100%, то добьюсь гораздо большего», — приводит слова Меншика пресс-служба ATP.

Материалы по теме
«Помнишь, когда теннис был лёгким?» Бублик поговорил с судьёй по ходу матча с Меншиком
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android