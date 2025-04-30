Якуб Меншик: не сказал бы, что удивлён своим успехом. Знаю, что могу добиться ещё большего

23-я ракетка мира 19-летний чешский теннисист Якуб Меншик признался, что его не удивляет ранний успех в ATP-туре, в том числе — победа на «Мастерсе» в Майами (США) в марте.

«Майами дал мне большой заряд уверенности. Я не чувствую дополнительного давления во время своих матчей, но просто получаю уверенность от этого. Мне лишь 19, и я всё ещё многому учусь. Я всегда хотел играть против лучших игроков мира, и теперь я вижу, что могу конкурировать с ними, побеждать их постоянно. Это мне нравится.

Я бы не сказал, что удивлён успехом. Перед началом сезона я поставил себе цель попасть в топ-30 в этом году. Сейчас апрель, я эту цель уже реализовал. Это только начало. Знаю, что если продолжу работать так же, выкладываться на 100%, то добьюсь гораздо большего», — приводит слова Меншика пресс-служба ATP.