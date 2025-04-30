«Сделаю небольшую перезагрузку». Карен Хачанов — о подготовке к «Мастерсу» в Риме

25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился планами перед стартом на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме.

«Сначала полечу в Барселону. Как раз моя семья наконец-то прилетает ко мне, потому что мы не виделись последние пять недель почти. Поэтому пару дней побуду с ними точно, потренируюсь, отдохну и с новыми силами продолжаем — следующие турниры на горизонте. Сделаю, скажем так, небольшую перезагрузку, и всё, следующий «Мастерс», — сказал Хачанов в эфире канала BB Tennis в Vk Video.

«Мастерс» в Риме пройдёт с 7 по 18 мая. На прошлогоднем турнире в итальянской столице Хачанов дошёл до четвёртого круга, где уступил чилийцу Алехандро Табило.