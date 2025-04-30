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Мария Шарапова назвала необычную вещь, которую купила на первые крупные призовые с турнира

Мария Шарапова назвала необычную вещь, которую купила на первые крупные призовые с турнира
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала, на что потратила свои первые крупные призовые в карьере.

«Моей первой крупной покупкой после победы на турнире был матрас Hästens (шведский производитель матрасов, подушек и прочего. — Прим. «Чемпионата»), и хотя это была инвестиция, это была одна из самых важных покупок в моей карьере. Моя любовь к Hästens началась в 2004 году, когда я пошла в магазин в Лос-Анджелесе со своим первым большим чеком за выигранный турнир. Я до сих пор сплю на этой кровати, так что это показывает, как сильно я люблю кровати фирмы и её историю», — приводит слова Шараповой сайт Homes & Gardens.

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