Мария Шарапова назвала необычную вещь, которую купила на первые крупные призовые с турнира

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала, на что потратила свои первые крупные призовые в карьере.

«Моей первой крупной покупкой после победы на турнире был матрас Hästens (шведский производитель матрасов, подушек и прочего. — Прим. «Чемпионата»), и хотя это была инвестиция, это была одна из самых важных покупок в моей карьере. Моя любовь к Hästens началась в 2004 году, когда я пошла в магазин в Лос-Анджелесе со своим первым большим чеком за выигранный турнир. Я до сих пор сплю на этой кровати, так что это показывает, как сильно я люблю кровати фирмы и её историю», — приводит слова Шараповой сайт Homes & Gardens.