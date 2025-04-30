Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек впервые с 2021 года проиграла сет под ноль

Ига Швёнтек впервые с 2021 года проиграла сет под ноль
Комментарии

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек проиграла под ноль первый сет матча с американкой Мэдисон Киз в рамках 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Спортсменка из Польши получила «баранку» впервые с 2021 года. На момент выхода новости идёт второй сет матча Киз — Швёнтек в Мадриде. В партии ведёт польская теннисистка — 3:1.

Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 14:10 МСК
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
0 		5
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В 1/8 финала травяного турнира в Истбурне-2021 она под ноль проиграла второй сет тогда ещё выступавшей за Россию Дарье Касаткиной (6:4, 0:6, 6:1).

После матча с Касаткиной Швёнтек провела 625 полных сетов, в которых ни разу не получила «баранку» (включая матчи Кубка Билли Джин Кинг).

Материалы по теме
Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Мэдисон Киз в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android