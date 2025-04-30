Ига Швёнтек впервые с 2021 года проиграла сет под ноль
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек проиграла под ноль первый сет матча с американкой Мэдисон Киз в рамках 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Спортсменка из Польши получила «баранку» впервые с 2021 года. На момент выхода новости идёт второй сет матча Киз — Швёнтек в Мадриде. В партии ведёт польская теннисистка — 3:1.
Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 14:10 МСК
Мэдисон Киз
М. Киз
2-й сет
1 : 0
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
В 1/8 финала травяного турнира в Истбурне-2021 она под ноль проиграла второй сет тогда ещё выступавшей за Россию Дарье Касаткиной (6:4, 0:6, 6:1).
После матча с Касаткиной Швёнтек провела 625 полных сетов, в которых ни разу не получила «баранку» (включая матчи Кубка Билли Джин Кинг).
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