Ига Швёнтек победила Киз в четвертьфинале Мадрида, проиграв с «баранкой» в первом сете

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши одержала победу над американской теннисисткой Мэдисон Киз (пятая в рейтинге) в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), проиграв сопернице первый сет под ноль — 0:6, 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время Киз выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету польской теннисистки три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Соперницей Швёнтек во встрече за выход в финал турнира в Мадриде станет победительница четвертьфинального матча между седьмой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой и Кори Гауф из США, занимающей четвёртую строчку в рейтинге WTA.

Напомним, Швёнтек является действующей чемпионкой «тысячника» в столице Испании.