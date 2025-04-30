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Ига Швёнтек победила Киз в четвертьфинале Мадрида, проиграв с «баранкой» в первом сете

Ига Швёнтек победила Киз в четвертьфинале Мадрида, проиграв с «баранкой» в первом сете
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Вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши одержала победу над американской теннисисткой Мэдисон Киз (пятая в рейтинге) в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), проиграв сопернице первый сет под ноль — 0:6, 6:3, 6:2.

Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 14:10 МСК
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
0 		6 6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время Киз выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету польской теннисистки три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Соперницей Швёнтек во встрече за выход в финал турнира в Мадриде станет победительница четвертьфинального матча между седьмой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой и Кори Гауф из США, занимающей четвёртую строчку в рейтинге WTA.

Напомним, Швёнтек является действующей чемпионкой «тысячника» в столице Испании.

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