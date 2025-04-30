Турсунов — о Швёнтек: ощущение, что игрок максимально разобран. Удивительная трансформация

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов оценил уровень игры пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» польки Иги Швёнтек.

«Иногда смотрю матчи Иги, и складывается ощущение, будто ей забыли сообщить о том, что не все удары на грунте нужно играть по восходящему [мячу]. Какое-то космическое количество суеты и невынужденных ошибок. Множество раз, когда она теряет равновесие, ускоряясь вперёд, когда мяч поднимется под потолок и летит под заднюю.

Непонятно, что с ней происходит, но ощущение, что игрок максимально разобран без какой-либо уверенности в своих силах и без понимания, как она может выигрывать. Удивительная трансформация за последние пару лет», — написал Турсунов в своём телеграм-канале.