Беккер — о Надале: абсолютная икона в спортивном мире и пример того, как себя вести

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер с восхищением высказался о 22-кратном чемпионе мэйджоров испанце Рафаэле Надале.

«Слушаю интервью Рафаэля Надаля на CNN! Какой же скромный, приземлённый этот парень из испанского Манакора!!! Абсолютная икона в спортивном мире и пример того, как себя вести на корте и за его пределами! Молодец Рафа!» — написал Беккер на личной странице в соцсети Х.

Напомним, Рафаэль Надаль завершил карьеру в конце 2024 года на Кубке Дэвиса. Он является одним из лучших теннисистов в истории, по количеству побед на турнирах «Большого шлема» уступает только сербу Новаку Джоковичу (24).