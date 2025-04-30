Рафаэль Надаль ответил на вопрос о возможном начале тренерской карьеры

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль не исключил возможное начало работы тренером, но заявил, что это точно произойдёт не в ближайшем будущем.

«Конечно, в этой жизни никогда нельзя говорить никогда. Сейчас мне трудно представить, что я чем-то подобным занимаюсь… это вообще не тот момент. Я нахожусь в другом периоде своей жизни и не представляю, чтобы я сейчас путешествовал с теннисистом», — приводит слова Надаля CNN.

Рафаэль Надаль завершил карьеру в конце 2024 года на Кубке Дэвиса. Он является одним из лучших теннисистов в истории, по количеству побед на турнирах «Большого шлема» уступает только сербу Новаку Джоковичу (24).