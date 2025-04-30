«Синнер возвращается, Джокович скрывается». Фанаты — о снятии Новака с «Мастерса» в Риме

Сербские фанаты раскритиковали 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича за снятие с грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), который пройдёт с 7 по 18 мая. Они заподозрили сербского теннисиста в избегании встреч с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который возвращается в тур после трёхмесячной дисквалификации.

«Синнер возвращается, Джокович скрывается», — написал один из фанатов в социальной сети.

«Бро убегает от Синнера и его итальянской армии. Новак Джокович — жалкий человек, которого следовало бы посадить в тюрьму за преступления против человечности», — опубликовал пост ещё один болельщик из Сербии.

«Отличный выбор для него, по крайней мере, на этом турнире он избежит поражения в первом раунде», — оставил комментарий другой пользователь.

На проходящем с 23 апреля по 4 мая турнире серии «Мастерс» в испанском Мадриде Джокович проиграл в стартовом матче турнира, уступив итальянцу Маттео Арнальди — 3:6, 4:6. Это поражение стало вторым подряд для серба в стартовых матчах турниров серии «Мастерс» в этом сезоне.

Напомним, Синнер был отстранён от официальных соревнований на период с 9 февраля по 4 мая. На «Мастерсе» в Риме он проведёт свой первый турнир после дисквалификации.