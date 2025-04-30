Маттео Арнальди обыграл Тиафо и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде
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44-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Арнальди вышел в 1/4 финала на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В четвёртом круге он одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо (17-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5.
Мадрид (м). 4-й круг
30 апреля 2025, среда. 14:10 МСК
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
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Маттео Арнальди
М. Арнальди
Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Арнальди выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Тиафо семь эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
За выход в полуфинал турнира в Мадриде Маттео Арнальди поспорит с победителем матча между британцем Джеком Дрейпером и американцем Томми Полом.
Комментарии
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