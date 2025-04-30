Маттео Арнальди обыграл Тиафо и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

44-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Арнальди вышел в 1/4 финала на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В четвёртом круге он одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо (17-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5.

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Арнальди выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Тиафо семь эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

За выход в полуфинал турнира в Мадриде Маттео Арнальди поспорит с победителем матча между британцем Джеком Дрейпером и американцем Томми Полом.