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Курье — о допинге: что мы делаем? Рад, что завершил карьеру, эти правила мне не подходят

Курье — о допинге: что мы делаем? Рад, что завершил карьеру, эти правила мне не подходят
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» бывший теннисист Джим Курье выразил непонимание по поводу дисквалификации австралийца Макса Пёрселла на 18 месяцев.

«Что мы делаем, отстраняя людей, которые не делают ничего для улучшения результатов? Это говорю не я, а генеральный директор антидопинговой организации! Я не совсем понимаю, почему мы наказываем кого-то за внутривенную инъекцию витаминов.

Знаю, что это против правил. Правила нужно изменить. Это просто бессмысленно. Не совсем понимаю, но могу сказать, что я рад, что завершил карьеру. Потому что эти правила мне не подходят. Что нам делать? Теннис, сделай что-нибудь с этим!» — приводит слова Курье We love tennis.

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