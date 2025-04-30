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Мирра Андреева в случае победы над Гауфф впервые войдёт в топ-5 рейтинга WTA

Мирра Андреева в случае победы над Гауфф впервые войдёт в топ-5 рейтинга WTA
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В эти минуты на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) проходит четвертьфинальный матч третьего круга, в котором встречаются седьмая ракетка мира Мирра Андреева и Кори Гауфф, занимающая четвёртую строчку рейтинга WTA. В случае победы над представительницей США 18-летняя россиянка на следующей неделе дебютирует в топ-5 рейтинга WTA.

Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 16:15 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
2
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Это стало возможным после поражения пятой ракетки мира американки Мэдисон Киз от польки Иги Швёнтек (6:0, 3:6, 2:6) в четвертьфинале турнира в Мадриде. В данный момент в live-рейтинге WTA Андреева занимает седьмую строчку, имея в активе 4781 очко. За выход в полуфинал Мадрида она получит ещё 175 очков и обойдёт итальянку Жасмин Паолини и Киз, занимающих пятое и шестое место в рейтинге в режиме реального времени.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Кори Гауфф, идёт первый сет, счёт – 1:0 в пользу россиянки.

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