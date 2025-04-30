Швёнтек повторила редкое достижение для WTA-тура, одолев Киз после «баранки» в первом сете
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек стала второй теннисисткой за последние 40 лет, кому удалось обыграть соперницу из топ-5 рейтинга после поражения в первом сете со счётом 0:6. Сегодня, 30 апреля, она одолела американку Мэдисон Киз (пятая ракетка мира) в четвертьфинале турнира в Мадриде (Испания) со счётом 0:6, 6:3, 6:2.
Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 14:10 МСК
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
1 : 2
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
До Швёнтек такое достижение за последние 40 лет покорялось только 22-кратной чемпионке мэйджоров немке Штеффи Граф на «Ролан Гаррос» — 1992. В полуфинале она одержала волевую победу над испанкой Аранчей Санчес Викарио — 0:6, 6:2, 6:2.
Комментарии
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