Мирра Андреева — Кори Гауфф: американка выиграла первый сет четвертьфинала в Мадриде
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В эти минуты на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) проходит четвертьфинальный матч третьего круга, в котором встречаются седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и американка Кори Гауфф, занимающая четвёртую строчку рейтинга WTA. Первый сет завершился со счётом 7:5 в пользу Гауфф.
Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 16:15 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|1
|
|6
Кори Гауфф
К. Гауфф
Андреева-младшая и Кори Гауфф провели между собой две встречи. Обе игры прошли в рамках турниров «Большого шлема» в 2023 году: в третьем круге «Ролан Гаррос» и во втором круге US Open победу праздновала американская теннисистка.
Турнир WTA-1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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