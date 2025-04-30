Мирра Андреева — Кори Гауфф: американка выиграла первый сет четвертьфинала в Мадриде

В эти минуты на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) проходит четвертьфинальный матч третьего круга, в котором встречаются седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и американка Кори Гауфф, занимающая четвёртую строчку рейтинга WTA. Первый сет завершился со счётом 7:5 в пользу Гауфф.

Андреева-младшая и Кори Гауфф провели между собой две встречи. Обе игры прошли в рамках турниров «Большого шлема» в 2023 году: в третьем круге «Ролан Гаррос» и во втором круге US Open победу праздновала американская теннисистка.

Турнир WTA-1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка Ига Швёнтек.