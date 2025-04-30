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Калинская и Кырстя уверенно вышли в полуфинал турнира в Мадриде в парном разряде

Калинская и Кырстя уверенно вышли в полуфинал турнира в Мадриде в парном разряде
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Россиянка Анна Калинская в паре с румынской теннисисткой Сораной Кырстей вышли в полуфинал парного разряда грунтового турнира в Мадриде, обыграв чешско-датскую пару Линда Носкова/Клара Таусон. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:3.

Девушки провели на корте ровно один час. За это время российско-румынская пара сделала две подачи навылет и допустила одну двойную ошибку, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из семи. Носкова и Таусон за время матча подали один эйс, допустили две двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 11.

В матче за выход в финал грунтового турнира в Мадриде Калинская и Кырстя сразятся с парой Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия).

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