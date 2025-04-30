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Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира в Мадриде, уступив Кори Гауфф

Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира в Мадриде, уступив Кори Гауфф
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Российская теннисистка седьмая ракетка мира Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В 1/4 финала она проиграла представительнице США Кори Гауфф, занимающей четвёртую строчку рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 5:7, 1:6.

Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 16:15 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Андреева выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Гауфф один эйс, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Турнир WTA-1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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