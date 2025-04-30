Ольховский оценил игру Медведева в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский оценил выступление 10-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева, который в 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Мадриде нанёс поражение американцу Брэндону Накашиме (3:6, 6:1, 6:4).

«Хороший был матч, борьба шла до последнего мяча. В первом сете Даня выглядел не очень уверенно, но затем он преобразился. Он хорошо держал концентрацию и показал умение выпутаться из сложной ситуации. Молодец, что выиграл, посмотрим, что будет дальше», — сказал Ольховский в интервью ТАСС.

Соперником россиянина по четвертьфиналу стал норвежский теннисист Каспер Рууд.