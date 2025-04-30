Ольховский оценил игру Медведева в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
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Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский оценил выступление 10-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева, который в 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Мадриде нанёс поражение американцу Брэндону Накашиме (3:6, 6:1, 6:4).
Мадрид (м). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 20:15 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|4
Брэндон Накашима
Б. Накашима
«Хороший был матч, борьба шла до последнего мяча. В первом сете Даня выглядел не очень уверенно, но затем он преобразился. Он хорошо держал концентрацию и показал умение выпутаться из сложной ситуации. Молодец, что выиграл, посмотрим, что будет дальше», — сказал Ольховский в интервью ТАСС.
Соперником россиянина по четвертьфиналу стал норвежский теннисист Каспер Рууд.
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