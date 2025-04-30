Дрейпер обыграл Пола и прошёл в четвертьфинал турнира в Мадриде

Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер не испытал проблем в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде, одолев 12-ю ракетку мира американца Томми Пола со счётом 6:2, 6:2, и прошёл в четвертьфинал турнира.

Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. Дрейпер выполнил четыре подачи навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав четыре брейк-пойнта из шести. Пол допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде Дрейпер сыграет против итальянца Маттео Арнальди, который в своём поединке четвёртого круга был сильнее американца Фрэнсиса Тиафо (6:4, 7:5).