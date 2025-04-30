Российского теннисиста временно отстранили за нарушение антидопинговых правил

Российский теннисист 1413-я ракетка мира Алексей Мокров временно отстранён от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

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Проба была взята на турнире в Египте 26 ноября 2024 года. Анализ показал, что обе пробы (А и В) дали положительный результат на нандролон. В январе игроку было направлено уведомление о нарушении антидопинговых правил.

Отстранение Мокрова вступило в силу с 27 января. Во время дисквалификации российскому теннисисту запрещено играть, тренироваться и посещать теннисные турниры.