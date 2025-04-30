«Запоминающийся опыт, который никогда не забуду». Гауфф — о блэкауте в Испании

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как провела время после окончания матча третьего круга турнира WTA-1000 в Мадриде со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (6:4, 6:2), по окончании которого в Испании и других странах Европы произошло массовое отключение электроэнергии.
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«Если честно, мы застряли здесь на стадионе, потому что весь автомобильный трафик по городу работал не особо хорошо и ехать в гостиницу было не совсем безопасно. Мы ждали, пока полиция вернёт порядок на дорогах, это заняло буквально от двух до четырёх часов. В целом день пролетел быстро в этом ожидании здесь, на стадионе. Потом остаток дня провела в темноте. Примерно в девять вечера в нашем отеле включили электричество, однаое уже было довольно поздно, так что я просто выключила свет и пошла спать. Но это точно был запоминающийся опыт, который я никогда не забуду», – сказала Гауфф в послематчевом интервью после выхода в полуфинал турнира в Мадриде.
Напомним, 28 апреля все поединки теннисного турнира в Мадриде были отменены из-за массового отключения электричества в стране. Соревновательная часть турнира продолжилась 29 апреля.
- 30 апреля 2025
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