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«Запоминающийся опыт, который никогда не забуду». Гауфф — о блэкауте в Испании

«Запоминающийся опыт, который никогда не забуду». Гауфф — о блэкауте в Испании
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как провела время после окончания матча третьего круга турнира WTA-1000 в Мадриде со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (6:4, 6:2), по окончании которого в Испании и других странах Европы произошло массовое отключение электроэнергии.

Мадрид (ж). 4-й круг
28 апреля 2025, понедельник. 12:10 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Если честно, мы застряли здесь на стадионе, потому что весь автомобильный трафик по городу работал не особо хорошо и ехать в гостиницу было не совсем безопасно. Мы ждали, пока полиция вернёт порядок на дорогах, это заняло буквально от двух до четырёх часов. В целом день пролетел быстро в этом ожидании здесь, на стадионе. Потом остаток дня провела в темноте. Примерно в девять вечера в нашем отеле включили электричество, однаое уже было довольно поздно, так что я просто выключила свет и пошла спать. Но это точно был запоминающийся опыт, который я никогда не забуду», – сказала Гауфф в послематчевом интервью после выхода в полуфинал турнира в Мадриде.

Напомним, 28 апреля все поединки теннисного турнира в Мадриде были отменены из-за массового отключения электричества в стране. Соревновательная часть турнира продолжилась 29 апреля.

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