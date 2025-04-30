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Экс-тренер Федерера по физиоподготовке: Роджер старался не вкладывать все силы в подачу

Экс-тренер Федерера по физиоподготовке: Роджер старался не вкладывать все силы в подачу
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Поль Дороченко, экс-тренер по физиоподготовке 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетки мира Роджера Федерера, рассказал, как они с игроком работали над подачей.

«Когда я работал с Федерером, мы старались, чтобы он не вкладывался в подачу на все 100. В карьере он подавал со скоростью 185-190 км/ч. Он мог подавать и 210 км/ч, но он старался не вкладывать в это все силы», — сказал Дороченко в эфире BB Tennis.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

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