Экс-тренер Федерера по физиоподготовке: Роджер старался не вкладывать все силы в подачу

Поль Дороченко, экс-тренер по физиоподготовке 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетки мира Роджера Федерера, рассказал, как они с игроком работали над подачей.

«Когда я работал с Федерером, мы старались, чтобы он не вкладывался в подачу на все 100. В карьере он подавал со скоростью 185-190 км/ч. Он мог подавать и 210 км/ч, но он старался не вкладывать в это все силы», — сказал Дороченко в эфире BB Tennis.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.