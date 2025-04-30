Дрейпер: грунт — не лучшее покрытие для британцев, но это вызов для меня

Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. В четвёртом круге турнира он одолел 12-ю ракетку мира американца Томми Пола со счётом 6:2, 6:2.

«Мы можем легко попасть в ловушку мыслей, что это не лучшее покрытие для британцев. Но если я надеюсь стать лучшим игроком в мире на долгие годы вперёд, то мне придётся играть очень хорошо на всех покрытиях и быть стабильным. Это вызов для меня. Приятно продолжать доказывать себе и всем остальным, что я хороший игрок на этом покрытии и могу быть опасен», — сказал Дрейпер в интервью на корте.

В четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде Дрейпер сыграет против итальянца Маттео Арнальди, который в своём поединке четвёртого круга был сильнее американца Фрэнсиса Тиафо (6:4, 7:5).