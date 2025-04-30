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Гауфф прокомментировала победу над Миррой Андреевой на турнире в Мадриде

Гауфф прокомментировала победу над Миррой Андреевой на турнире в Мадриде
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась своими ощущениями от победного матча четвёртого круга теннисного турнира WTA-1000 в Мадриде с седьмой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой (7:5, 6:1).

Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 16:15 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

– Ты играла против Мирры три раза и все три раза побеждала её. Какую оценку поставила бы себе за сегодняшний матч по 10-балльной шкале?
– Наверное, девятку. Думаю, сегодня я действовала очень хорошо, смогла сохранять хладнокровие даже при сетболах, так что я очень довольна своей игрой.

— Первый сет был настоящей битвой, но второй — будто моргнул, и всё закончилось. Чувствуешь, что начинаешь набирать хороший темп по ходу сезона?
— Да, определённо. У меня был тяжёлый поединок в первом круге, и, несмотря на то что он вышел непростым, думаю, он меня подготовил, встряхнул, и теперь я могу играть всё лучше и лучше. Надеюсь, получится пройти до самого конца, – сказала Гауфф в послематчевом интервью.

В полуфинале турнира в Мадриде Гауфф сыграет против второй ракетки мира польки Иги Швёнтек, которая была сильнее американки Мэдисон Киз – 0:6, 6:3, 6:2.

Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 14:10 МСК
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
0 		6 6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
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