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Элина Свитолина уверенно вышла в полуфинал грунтового турнира в Мадриде

Элина Свитолина уверенно вышла в полуфинал грунтового турнира в Мадриде
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17-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В четвертьфинале она уверенно обыграла Моюку Учижиму из Японии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.

Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 18:05 МСК
Моюка Учижима
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Встреча продолжалась 53 минуты. В её рамках Свитолина четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету её соперницы один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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