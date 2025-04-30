Элина Свитолина уверенно вышла в полуфинал грунтового турнира в Мадриде

17-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В четвертьфинале она уверенно обыграла Моюку Учижиму из Японии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 53 минуты. В её рамках Свитолина четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету её соперницы один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.