Маттео Арнальди прокомментировал победу над Тиафо в Мадриде

44-я ракетка мира итальянец Маттео Арнальди прокомментировал свою победу в четвёртом круге теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде над 17-м номером мирового рейтинга американцем Фрэнсисом Тиафо – 6:3, 7:5.

«Я счастлив. Провёл хороший поединок, хорошо знаю Франсиса — на Уимблдоне у нас была очень тяжёлая игра. Рад, что смог взять своеобразный реванш. Думаю, сыграл достойно, хорошо справился с важными моментами, особенно во втором сете, когда при счёте 5:4 в мою пользу я отдал брейк — но тут же вернул его. В этом году я обыграл Новака, два года назад победил Рууда, однако затем проиграл подряд два сета — так что мне нужно было прибавить. Сейчас важно сохранять концентрацию, улучшать свою игру и продолжать работать. Я провёл два хороших матча и с нетерпением жду следующего», – приводит слова Арнальди Ubitennis.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Арнальди сыграет против британца Джека Дрейпера, который был сильнее американского теннисиста Томми Пола со счётом 6:2, 6:2.