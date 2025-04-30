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Маттео Арнальди прокомментировал победу над Тиафо в Мадриде

Маттео Арнальди прокомментировал победу над Тиафо в Мадриде
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44-я ракетка мира итальянец Маттео Арнальди прокомментировал свою победу в четвёртом круге теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде над 17-м номером мирового рейтинга американцем Фрэнсисом Тиафо – 6:3, 7:5.

Мадрид (м). 4-й круг
30 апреля 2025, среда. 14:10 МСК
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

«Я счастлив. Провёл хороший поединок, хорошо знаю Франсиса — на Уимблдоне у нас была очень тяжёлая игра. Рад, что смог взять своеобразный реванш. Думаю, сыграл достойно, хорошо справился с важными моментами, особенно во втором сете, когда при счёте 5:4 в мою пользу я отдал брейк — но тут же вернул его. В этом году я обыграл Новака, два года назад победил Рууда, однако затем проиграл подряд два сета — так что мне нужно было прибавить. Сейчас важно сохранять концентрацию, улучшать свою игру и продолжать работать. Я провёл два хороших матча и с нетерпением жду следующего», – приводит слова Арнальди Ubitennis.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Арнальди сыграет против британца Джека Дрейпера, который был сильнее американского теннисиста Томми Пола со счётом 6:2, 6:2.

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