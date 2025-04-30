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Светлана Кузнецова отреагировала на новости о расставании Синнера и Калинской

Светлана Кузнецова отреагировала на новости о расставании Синнера и Калинской
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на новости, что трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встречается с русской моделью Ларой Лието.

«О расставании Янника с нашей Анной Калинской официально не сообщалось. В конце ноября итальянские издания писали, что пару давно не видели вместе, а также они отписались друг от друга в социальных сетях», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Напомним, в 2024 году Янник Синнер встречался с российской теннисисткой Анной Калинской. Они объявили об отношениях в мае, в последний раз вместе их видели после US Open — 2024, который Синнер выиграл.

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