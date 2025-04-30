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Джек Дрейпер оценил свой первый выход в четвертьфинал грунтового «Мастерса»

Джек Дрейпер оценил свой первый выход в четвертьфинал грунтового «Мастерса»
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Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер оценил свой первый выход в четвертьфинал грунтового «Мастерса». В четвёртом круге турнира в Мадриде он одолел 12-ю ракетку мира американца Томми Пола со счётом 6:2, 6:2.

Мадрид (м). 4-й круг
30 апреля 2025, среда. 17:10 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

«Удивлён ли данным фактом? Нет, не совсем. Думаю, что это был лишь вопрос времени, когда я покажу хорошую игру на грунте. Всегда хорошо чувствовал себя на данном покрытии. Приятно продолжать доказывать себе и всем остальным, что я опасен и хорош на грунте», — сказал Дрейпер после матча.

В четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде Дрейпер сыграет против итальянца Маттео Арнальди, который в своём поединке четвёртого круга был сильнее американца Фрэнсиса Тиафо (6:4, 7:5).

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