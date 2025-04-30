Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер оценил свой первый выход в четвертьфинал грунтового «Мастерса». В четвёртом круге турнира в Мадриде он одолел 12-ю ракетку мира американца Томми Пола со счётом 6:2, 6:2.

«Удивлён ли данным фактом? Нет, не совсем. Думаю, что это был лишь вопрос времени, когда я покажу хорошую игру на грунте. Всегда хорошо чувствовал себя на данном покрытии. Приятно продолжать доказывать себе и всем остальным, что я опасен и хорош на грунте», — сказал Дрейпер после матча.

В четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде Дрейпер сыграет против итальянца Маттео Арнальди, который в своём поединке четвёртого круга был сильнее американца Фрэнсиса Тиафо (6:4, 7:5).