Тренер Паолини рассказал о причинах поражения теннисистки на турнире в Мадриде

Тренер шестой ракетки мира итальянки Жасмин Паолини Марк Лопес рассказал о причинах поражения своей подопечной в третьем круге турнира WTA-1000 в испанском Мадриде. В матче третьего круга она уступила 82-й ракетке мира греческой теннисистке Марии Саккари со счётом 2:6, 1:6.

«Мы несколько дней тренировались и адаптировались к высоте в Мадриде, но как раз в день первого поединка она проснулась с кишечным вирусом, было очень плохое самочувствие. Несмотря на это, она сыграла отличный матч, соперница была не в лучшей форме, однако затем вечером у неё поднялась температура, и всё усложнилось. На следующий день она прошла лечение препаратами, смогла выиграть матч в паре, но всё равно чувствовала себя плохо, была очень слабой. В воскресенье она дошла до предела и проиграла легко как в одиночке, так и в паре. Очень жаль, но это часть спорта, расстраивает, что именно в Мадриде. Теперь нужно думать о Риме, это для неё очень важный турнир, но сначала нужно отдохнуть и восстановиться», – приводит слова Лопеса Punto De Break.

Турнир WTA-1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей победительницей турнира является полька Ига Швёнтек.