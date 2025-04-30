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Бразильский Сан-Паулу в сентябре 2025 года примет турнир WTA-250

Бразильский Сан-Паулу в сентябре 2025 года примет турнир WTA-250
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В бразильском Сан-Паулу в сентябре 2025 года состоится теннисный турнир SP Open категории WTA-250. Об этом сообщается в пресс-релизе компании IMM, которая занималась организацией турнира категории ATP-500 в феврале в Рио-де-Жанейро.

Турнир пройдёт с 6 по 14 сентября 2025 года на хардовом покрытии. В SP Open примут участие 32 теннисистки в основной сетке, 24 – в квалификации и 16 пар в парном разряде. Квалификационные матчи к турниру состоятся 6 и 7 сентября, а основная сетка продлится с 8 по 14 сентября. Турнир будет проходить в одном из крупнейших пространств города Сан-Паулу.

Отметим, что турнир в Сан-Паулу вернётся в календарь WTA впервые за 25 лет.

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