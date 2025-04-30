Элина Свитолина выиграла 11 матчей подряд, не уступив ни одного сета
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла 11 матчей подряд без потери сета. Она повторила достижение американки Серены Уильямс, установленное в 2013 году.
Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 18:05 МСК
Моюка Учижима
М. Учижима
Окончен
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Элина Свитолина
Э. Свитолина
Сегодня, 30 апреля, Свитолина вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В четвертьфинале она уверенно победила Моюку Учижиму из Японии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.
Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
Ранее Свитолина стала чемпионкой грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). В матче за титул она одолела 39-ю ракетку мира Ольгу Данилович из Сербии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6.
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