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Элина Свитолина выиграла 11 матчей подряд, не уступив ни одного сета

Элина Свитолина выиграла 11 матчей подряд, не уступив ни одного сета
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла 11 матчей подряд без потери сета. Она повторила достижение американки Серены Уильямс, установленное в 2013 году.

Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 18:05 МСК
Моюка Учижима
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Сегодня, 30 апреля, Свитолина вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В четвертьфинале она уверенно победила Моюку Учижиму из Японии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

Ранее Свитолина стала чемпионкой грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). В матче за титул она одолела 39-ю ракетку мира Ольгу Данилович из Сербии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6.

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