Элина Свитолина поделилась эмоциями после выхода в полуфинал турнира в Мадриде

17-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями после выхода в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В четвертьфинале она уверенно обыграла Моюку Учижиму из Японии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.

«Когда я возвращаюсь на Украину, получаю так много энергии от людей, которые сейчас там в трудные времена. Просто пытаюсь продолжать в том же духе приносить для своей страны какие-то победы», — сказала Свитолина в интервью на корте.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.