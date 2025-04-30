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Элина Свитолина поделилась эмоциями после выхода в полуфинал турнира в Мадриде

Элина Свитолина поделилась эмоциями после выхода в полуфинал турнира в Мадриде
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17-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями после выхода в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В четвертьфинале она уверенно обыграла Моюку Учижиму из Японии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.

Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 18:05 МСК
Моюка Учижима
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Когда я возвращаюсь на Украину, получаю так много энергии от людей, которые сейчас там в трудные времена. Просто пытаюсь продолжать в том же духе приносить для своей страны какие-то победы», — сказала Свитолина в интервью на корте.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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