Гауфф — о Мирре Андреевой: великолепная молодая теннисистка
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась об игре россиянки Мирры Андреевой после победного матча четвёртого круга теннисного турнира WTA-1000 в Мадриде. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу американки.
Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 16:15 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
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Кори Гауфф
К. Гауфф
«Я очень рада, что победила, довольна тем, как я играла сегодня. Было не просто — первый сет был очень тяжелым. Андреева — великолепная молодая теннисистка, нас в будущем с ней ждёт много отличных матчей», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.
В полуфинале турнира в Мадриде Гауфф сыграет против второй ракетки мира польки Иги Швёнтек, которая была сильнее американки Мэдисон Киз – 0:6, 6:3, 6:2.
Комментарии
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