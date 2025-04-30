Швёнтек прокомментировала проигрыш первого сета в 1/4 финала матча в Мадриде с Киз

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась мыслями о первом сете четвертьфинала турнира в Мадриде с пятой ракеткой мира американкой Мэдисон Киз (0:6, 6:3, 6:2).

«Киз сыграла отлично, а я — очевидно, нет. Вот что случилось в первом сете, однако на самом деле это было не так уж важно. Думаю, она сейчас находится в другой позиции, нежели я. Но когда получаешь такой результат, то нужно что-то менять. И всё же, даже если бы Киз выиграла ещё один сет, я бы сказала: «Ну и ладно, она сыграла очень хорошо». Однако я использовала свои шансы — и именно это делает меня счастливой», – сказала Швёнтек на пресс-конференции после матча.

В полуфинале турнира в Мадриде Швёнтек сыграет против американки Кори Гауфф, которая в своём матче 1/4 финала была сильнее россиянки Мирры Андреевой – 7:5, 6:1.