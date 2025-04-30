«Мы жертвуем своей жизнью». Дрейпер — о теннисной карьере

Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер высказал мнение о том, на какие жертвы идут профессиональные теннисисты ради карьеры.

«Профессиональный теннис — беспощаден. Мы соревнуемся, тренируемся, жертвуем временем с семьёй почти весь год… Мы буквально жертвуем своей жизнью. Каждый день даётся тяжело, и часто возникают сомнения, сможешь ли ты продолжать. Но если хочешь стать великим, ты должен с этим справляться. В то же время важно помнить, что я занимаюсь спортом, который люблю, хорошо зарабатываю, знакомлюсь с потрясающими людьми и получаю удовольствие от физических и ментальных испытаний. Не знаю, сколько ещё буду играть, однако готов отдать всё, чтобы полностью реализовать свой потенциал», – приводит слова теннисиста Punto de Break.

Дрейпер вышел в четвертьфинал теннисного турнира категории «Мастерс», проходящего в эти дни в испанском Мадриде, обыграв американца Томми Пола со счётом 6:2, 6:2. В 1/4 финала он сразится с итальянцем Маттео Арнальди, который одолел в своём матче четвёртого круга американца Фрэнсиса Тиафо – 6:3, 7:5.