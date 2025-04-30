Португальский журналист отреагировал на победу Гауфф в матче с Андреевой в Мадриде
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Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на победу четвёртой ракетки мира американки Кори Гауфф над седьмым номером мирового рейтинга россиянкой Миррой Андреевой. Встреча четвёртого круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу американки.
Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 16:15 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
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Кори Гауфф
К. Гауфф
«Потрясающая победа Гауфф, которая на этой неделе набирает игровую форму», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.
Турнир WTA-1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая разыграет с Гауфф место в финале текущего розыгрыша.
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