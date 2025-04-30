Джек Дрейпер повторил достижение Дениса Шаповалова на «Мастерсе» в Мадриде

Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер стал самым молодым левшой, вышедшим в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Мадриде, с момента выступления на данной стадии канадца Дениса Шаповалова в 2018 году.

Сегодня, 30 апреля, Дрейпер в четвёртом круге турнира в Мадриде одолел 12-ю ракетку мира американца Томми Пола. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

В четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде Дрейпер сыграет против итальянца Маттео Арнальди, который в своём поединке четвёртого круга был сильнее американца Фрэнсиса Тиафо (6:4, 7:5). Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.