Фото: Виктория Азаренко следит за матчем Томми Пола с Джеком Дрейпером из бокса американца

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вновь наблюдала за матчем американца 12-й ракетки мира Томми Пола из его бокса. В четвёртом круге грунтового «Мастерса» в Мадриде Пол уступил шестой ракетке мира британцу Джеку Дрейперу со счётом 2:6, 2:6.

Фото: кадр из трансляции

Ранее Азаренко была замечена в боксе Пола во время поединка американца с 18-летним Жоао Фонсекой из Бразилии. В той встрече Пол оказался сильнее соперника — 7:6 (9:7), 7:6 (7:3).

Напомним, Азаренко уже завершила свои выступления на турнире WTA-1000 в Мадриде. В матче первого круга она проиграла 39-й ракетке мира из Сербии Ольге Данилович. Встреча завершилась со счётом 4:6, 2:6.