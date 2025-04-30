«Не могу сравнивать себя с Надалем». Дрейпер — о своём стиле игры

Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер ответил на вопрос, можно ли сравнивать его стиль игры со стилем 22-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

«Я ещё не выиграл 14 титулов на «Ролан Гаррос», так что пока — нет (улыбается). Я левша, и в детстве Рафа был для меня примером. Не могу сравнивать себя с ним, но хотел бы верить, что у нас есть нечто общее — будь то отношение к делу на корте или то вращение, которое я закладываю в мяч. Да, думаю, я могу кое-что перенять у него, однако до его уровня на грунте мне ещё далеко», – сказал Дрейпер на пресс-конференции после матча четвёртого круга на турнире в Мадриде.

Дрейпер вышел в четвертьфинал теннисного турнира категории «Мастерс», проходящего в эти дни в испанском Мадриде, обыграв американца Томми Пола со счётом 6:2, 6:2.

В 1/4 финала он сразится с итальянцем Маттео Арнальди, который одолел в своём матче четвёртого круга американца Фрэнсиса Тиафо – 6:3, 7:5.