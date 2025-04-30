«Не могу сравнивать себя с Надалем». Дрейпер — о своём стиле игры

Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер ответил на вопрос, можно ли сравнивать его стиль игры со стилем 22-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.
«Я ещё не выиграл 14 титулов на «Ролан Гаррос», так что пока — нет (улыбается). Я левша, и в детстве Рафа был для меня примером. Не могу сравнивать себя с ним, но хотел бы верить, что у нас есть нечто общее — будь то отношение к делу на корте или то вращение, которое я закладываю в мяч. Да, думаю, я могу кое-что перенять у него, однако до его уровня на грунте мне ещё далеко», – сказал Дрейпер на пресс-конференции после матча четвёртого круга на турнире в Мадриде.
Дрейпер вышел в четвертьфинал теннисного турнира категории «Мастерс», проходящего в эти дни в испанском Мадриде, обыграв американца Томми Пола со счётом 6:2, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
В 1/4 финала он сразится с итальянцем Маттео Арнальди, который одолел в своём матче четвёртого круга американца Фрэнсиса Тиафо – 6:3, 7:5.
- 30 апреля 2025
-
22:27
-
22:03
-
21:55
-
21:42
-
21:27
-
21:12
-
21:06
-
20:58
-
20:52
-
20:41
-
20:11
-
19:59
-
19:47
-
19:30
-
19:24
-
19:10
-
18:59
-
18:54
-
18:41
-
18:38
-
18:24
-
17:59
-
17:44
-
17:35
-
17:18
-
17:02
-
16:31
-
16:24
-
16:09
-
15:56
-
15:51
-
15:50
-
15:33
-
15:16
-
14:53