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«Не могу сравнивать себя с Надалем». Дрейпер — о своём стиле игры

«Не могу сравнивать себя с Надалем». Дрейпер — о своём стиле игры
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Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер ответил на вопрос, можно ли сравнивать его стиль игры со стилем 22-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

«Я ещё не выиграл 14 титулов на «Ролан Гаррос», так что пока — нет (улыбается). Я левша, и в детстве Рафа был для меня примером. Не могу сравнивать себя с ним, но хотел бы верить, что у нас есть нечто общее — будь то отношение к делу на корте или то вращение, которое я закладываю в мяч. Да, думаю, я могу кое-что перенять у него, однако до его уровня на грунте мне ещё далеко», – сказал Дрейпер на пресс-конференции после матча четвёртого круга на турнире в Мадриде.

Дрейпер вышел в четвертьфинал теннисного турнира категории «Мастерс», проходящего в эти дни в испанском Мадриде, обыграв американца Томми Пола со счётом 6:2, 6:2.

Мадрид (м). 4-й круг
30 апреля 2025, среда. 17:10 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

В 1/4 финала он сразится с итальянцем Маттео Арнальди, который одолел в своём матче четвёртого круга американца Фрэнсиса Тиафо – 6:3, 7:5.

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