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Елена Рыбакина рассказала о матче, который хотела бы забыть

Елена Рыбакина рассказала о матче, который хотела бы забыть
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11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, какой матч своей карьеры ей тяжело забыть. В розыгрыше турнира WTA-1000 В Мадриде в сезоне-2024 Рыбакина в полуфинале проиграла белоруске Арине Соболенко со счётом 6:1, 5:7, 6:7.

«Я вспоминаю свою встречу в Мадриде с Ариной Соболенко. Это был полуфинал, и я находилась на подъёме, у меня был брейк-пойнт или что-то типа того. Я была близка к тому, чтобы выиграть тот матч, однако мы ушли в третий сет. Конечно, случалось много поединков, как этот, но он почему-то особенно мне запомнился», – сказала Рыбакина в интервью на YouTube-канале Mutua Madrid Open.

Напомним, на турнире WTA-1000 в Мадриде 2025 года Рыбакина уступила в матче третьего круга украинке Элине Свитолиной со счётом 3:6, 4:6.

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27 апреля 2025, воскресенье. 21:10 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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