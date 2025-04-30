Елена Рыбакина рассказала о матче, который хотела бы забыть

11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, какой матч своей карьеры ей тяжело забыть. В розыгрыше турнира WTA-1000 В Мадриде в сезоне-2024 Рыбакина в полуфинале проиграла белоруске Арине Соболенко со счётом 6:1, 5:7, 6:7.
«Я вспоминаю свою встречу в Мадриде с Ариной Соболенко. Это был полуфинал, и я находилась на подъёме, у меня был брейк-пойнт или что-то типа того. Я была близка к тому, чтобы выиграть тот матч, однако мы ушли в третий сет. Конечно, случалось много поединков, как этот, но он почему-то особенно мне запомнился», – сказала Рыбакина в интервью на YouTube-канале Mutua Madrid Open.
Напомним, на турнире WTA-1000 в Мадриде 2025 года Рыбакина уступила в матче третьего круга украинке Элине Свитолиной со счётом 3:6, 4:6.
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