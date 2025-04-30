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Мирра Андреева — о блэкауте: не хотела играть в свой день рождения

Мирра Андреева — о блэкауте: не хотела играть в свой день рождения
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Российская теннисистка седьмая ракетка мира Мирра Андреева иронично высказалась о блэкауте в Испании, из-за которого изменился график турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

«Проблема с электричеством – это моя вина, я не хотела играть в свой день рождения», — сказала Андреева в эфире BB Tennis.

Напомним, 28 апреля все поединки теннисного турнира в Мадриде были отменены из-за массового отключения электричества в стране. Соревновательная часть турнира продолжилась 29 апреля. В этот же день Мирре Андреевой исполнилось 18 лет. Сегодня, 30 апреля, россиянка не смогла выйти в полуфинал соревнований в Мадриде, уступив представительнице США Кори Гауфф со счётом 5:7, 1:6.

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