Димитров проиграл Диалло в четвёртом круге турнира в Мадриде

16-я ракетка мира болгарин Григор Димитров проиграл в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в испанском Мадриде, уступив 78-й номеру мирового рейтинга канадцу Габриэлю Диалло со счётом 7:5, 6:7, 4:6.

Матч продлился 2 часа 24 минуты. За это время Диалло выполнил восемь подач навылет и допустил две двойные ошибки. Канадец реализовал один брейк-пойнт из четырёх. Димитров выполнил 14 эйсов за встречу и допустил шесть двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Диалло сразится с победителем встречи между австралийцем Алексом де Минором и итальянцем Лоренцо Музетти.