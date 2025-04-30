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Димитров проиграл Диалло в четвёртом круге турнира в Мадриде

Димитров проиграл Диалло в четвёртом круге турнира в Мадриде
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16-я ракетка мира болгарин Григор Димитров проиграл в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в испанском Мадриде, уступив 78-й номеру мирового рейтинга канадцу Габриэлю Диалло со счётом 7:5, 6:7, 4:6.

Мадрид (м). 4-й круг
30 апреля 2025, среда. 20:40 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 7 4
5 		7 9 6
         
Габриэль Диалло
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

Матч продлился 2 часа 24 минуты. За это время Диалло выполнил восемь подач навылет и допустил две двойные ошибки. Канадец реализовал один брейк-пойнт из четырёх. Димитров выполнил 14 эйсов за встречу и допустил шесть двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Диалло сразится с победителем встречи между австралийцем Алексом де Минором и итальянцем Лоренцо Музетти.

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