Дрейпер: с каждым матчем начинаю чувствовать себя увереннее на грунте

Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер ответил на вопрос, насколько уверенно он чувствует себя, играя на грунтовом покрытии «Мастерса» в Мадриде.

«Думаю, что чем больше матчей я играю на этом покрытии, на столь высоком уровне, тем увереннее я начинаю себя чувствовать. Конечно, победа здесь, в Мадриде, над игроком, который находится на 12-й строчке рейтинга, значит для меня многое. Мне, моей команде нравится то, как я провожу встречи, и надеюсь, что буду продолжать в том же духе, становиться лучше и лучше на этом покрытии и в целом», – сказал Дрейпер на пресс-конференции после матча четвёртого круга турнира в Мадриде.

Дрейпер вышел в четвертьфинал теннисного турнира категории «Мастерс», проходящего в эти дни в испанском Мадриде, одолев американца Томми Пола со счётом 6:2, 6:2.

В 1/4 финала он сразится с итальянцем Маттео Арнальди, который обыграл в своём матче четвёртого круга американца Фрэнсиса Тиафо – 6:3, 7:5.