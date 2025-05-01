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Арина Соболенко повторила достижение Петры Квитовой и Симоны Халеп на турнире в Мадриде

Арина Соболенко повторила достижение Петры Квитовой и Симоны Халеп на турнире в Мадриде
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко четвёртый раз в карьере вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде. Она повторила достижение теннисисток Петры Квитовой и Симоны Халеп по данному показателю.

Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 21:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 9
6 4 		6 7
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

В матче 1/4 финала турнира в Мадриде Соболенко одолела украинку Марту Костюк. Поединок завершился со счётом 7:6, 7:6.

В полуфинале «тысячника» в Мадриде Соболенко сразится с украинкой Элиной Свитолиной. Турнир WTA-1000 проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек.

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