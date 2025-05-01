Арина Соболенко повторила достижение Петры Квитовой и Симоны Халеп на турнире в Мадриде
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко четвёртый раз в карьере вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде. Она повторила достижение теннисисток Петры Квитовой и Симоны Халеп по данному показателю.
Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 21:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 9
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|6 7
Марта Костюк
М. Костюк
В матче 1/4 финала турнира в Мадриде Соболенко одолела украинку Марту Костюк. Поединок завершился со счётом 7:6, 7:6.
В полуфинале «тысячника» в Мадриде Соболенко сразится с украинкой Элиной Свитолиной. Турнир WTA-1000 проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек.
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