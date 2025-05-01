Арина Соболенко повторила достижение Петры Квитовой и Симоны Халеп на турнире в Мадриде

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко четвёртый раз в карьере вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде. Она повторила достижение теннисисток Петры Квитовой и Симоны Халеп по данному показателю.

В матче 1/4 финала турнира в Мадриде Соболенко одолела украинку Марту Костюк. Поединок завершился со счётом 7:6, 7:6.

В полуфинале «тысячника» в Мадриде Соболенко сразится с украинкой Элиной Свитолиной. Турнир WTA-1000 проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек.