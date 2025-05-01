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«Нахожусь в меньшинстве по отношению к другим игрокам». Рыбакина — об эмоциях на корте

«Нахожусь в меньшинстве по отношению к другим игрокам». Рыбакина — об эмоциях на корте
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11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о своей эмоциональности на корте и о том, почему не всегда позволяет себе выражать чувства во время матчей.

«Я по натуре очень спокойный человек, и на корте можно видеть, что я не показываю слишком много эмоций. Если что-то идёт не так, как бы мне хотелось, то я не покажу это, то же самое и в обратную сторону – если всё будет хорошо, то я не буду кричать от радости. Но внутри у меня всегда много эмоций, нервов. Иногда для меня важно показать сопернице эмоции, показать, что я остаюсь в игре, даже когда я не чувствую себя хорошо. Это такие моменты, когда необходимо их показывать, может, конечно, иногда быть не до конца в них откровенной.

Возможно, это то, в чём мне нужно улучшаться. Может, каким-то игрокам необходимо быть во время матча спокойными. Так что я в какой-то степени нахожусь в меньшинстве по отношению к другим игрокам», – сказала теннисистка в интервью на YouTube-канале Mutua Madrid Open.

Напомним, на проходящем в Мадриде турнире WTA-1000 Рыбакина уступила в матче третьего круга украинке Элине Свитолиной со счётом 3:6, 4:6.

Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 21:10 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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