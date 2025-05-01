«Нахожусь в меньшинстве по отношению к другим игрокам». Рыбакина — об эмоциях на корте

11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о своей эмоциональности на корте и о том, почему не всегда позволяет себе выражать чувства во время матчей.
«Я по натуре очень спокойный человек, и на корте можно видеть, что я не показываю слишком много эмоций. Если что-то идёт не так, как бы мне хотелось, то я не покажу это, то же самое и в обратную сторону – если всё будет хорошо, то я не буду кричать от радости. Но внутри у меня всегда много эмоций, нервов. Иногда для меня важно показать сопернице эмоции, показать, что я остаюсь в игре, даже когда я не чувствую себя хорошо. Это такие моменты, когда необходимо их показывать, может, конечно, иногда быть не до конца в них откровенной.
Возможно, это то, в чём мне нужно улучшаться. Может, каким-то игрокам необходимо быть во время матча спокойными. Так что я в какой-то степени нахожусь в меньшинстве по отношению к другим игрокам», – сказала теннисистка в интервью на YouTube-канале Mutua Madrid Open.
Напомним, на проходящем в Мадриде турнире WTA-1000 Рыбакина уступила в матче третьего круга украинке Элине Свитолиной со счётом 3:6, 4:6.
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