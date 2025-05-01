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«Раньше я больше увлекался АПЛ». Дрейпер — о футболе

«Раньше я больше увлекался АПЛ». Дрейпер — о футболе
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Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер поделился тем, насколько активно следит за матчами своего любимого футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

«Раньше я больше увлекался АПЛ. Думаю, как и в теннисе, сейчас кажется, что слишком много встреч или чего-то ещё, за чем нужно следить, и, конечно, из-за разных часовых поясов, постоянных переездов — сложно постоянно быть в курсе дел команды. Так что я немного охладел к тому, чтобы всё время за этим следить. Может быть, то, что «Манчестер Юнайтед» сейчас выступает не очень хорошо — это тоже причина», – сказал Дрейпер на пресс-конференции турнира в Мадриде.

«Манчестер Юнайтед» не становился чемпионом Англии с 2013 года. В нынешнем сезоне команда идёт на 14-й строчке турнирной таблицы, набрав в 34 матчах 39 очков. В Лиге Европы команда Рубена Аморима на стадии полуфинала сыграет с испанским «Атлетиком» из Бильбао.

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