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Определились полуфиналистки грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде

Определились полуфиналистки грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде
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Сегодня, 1 мая, завершились четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами.

Теннис. WTA-1000 в Мадриде (Испания). Полуфиналы:

Арина Соболенко (Беларусь) — Элина Свитолина (Украина);

Ига Швёнтек (Польша) — Кори Гауфф (США).

Напомним, Мирра Андреева стала последней представительницей России, завершившей выступление на «тысячнике» в Мадриде в женском одиночном разряде. В 1/4 финала она проиграла американке Кори Гауфф со счётом 5:7, 1:6.

Турнир WTA-1000 проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек.

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